Banconte false sequestrate dalla Finanza: valore di 12mila euro. Ecco i tagli più contraffatti

Banconote false sequestrate dalla Guardia di Finanza: 240 per un valore di 12mila euro. La “classifica” delle banconote false sequestrate trova al primo posto il taglio da 50 euro (178 banconote, per un valore di 8.900 euro), seguite da quelle da 20 euro (32 esemplari, per un corrispondente valore pari a 640 euro) e, quindi, da 100 euro (17 biglietti, per un corrispondente valore pari a 1.700 euro); nelle restanti posizioni vi sono quelle da 10 euro (12 pezzi) e 200 euro (1 pezzo).

L’entità dei sequestri di banconote operati dalla Guardia di Finanza di Lecce testimonia l’impegno del Corpo alla repressione delle condotte di falsificazione monetaria, a corollario di una generale salvaguardia del risparmio dei consumatori e del sistema finanziario.