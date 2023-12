Soldi falsi, sequestro da 30mila euro: tre arresti, le banconote nascoste in casa

Tre uomini sono stati arrestati ad Andria dagli agenti della squadra mobile con la collaborazione della Sisco di Bari, per detenzione in concorso di banconote contraffatte e detenzione illegale di pistola. Quasi 30mila euro le banconote false scoperte dalle forze dell'ordine nelle disponibilità dei tre arrestati che hanno 35, 64 e 70 anni e sono originari di Andria.

Dei tre, solo il 35enne non risultava già inserito negli archivi delle forze dell'ordine: gli altri due infatti, hanno precedenti per spaccio e per reati contro il patrimonio.

Il loro arresto è stato possibile nell'ambito dei controlli del territorio predisposti dalla questura.

I dettagli

I tre sono stati notati nella villa comunale della città: due erano in auto, l'altro invece era accanto al mezzo e quando ha visto gli agenti ha provato a fuggire. Da un primo controllo eseguito dai poliziotti, è emerso che avevano 6.700 euro in banconote false da immetttere sul mercato.

Il ritrovamento ha fatto scattare la perquisizione domiciliare: nelle loro abitazioni, due si trovano in centro ad Andria e l'altra a Barletta, sono stati trovati complessivamente altri 21.300 euro sempre in banconote di vario taglio false mentre a casa del 70enne è stata trovata anche una pistola calibro 9 su cui sono in corso accertamenti. Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura di Trani, gli indagati utilizzavano i soldi falsi anche per pagare i titolari di attività commerciali. Dei tre arrestati due sono finiti in carcere, uno agli arresti domiciliari.