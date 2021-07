Incidente tra moto e auto, muore a 26 anni

Ė un ragazzo di 26 anni di Taranto la vittima del terribile incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla strada provinciale 146, in agro di Monopoli, in provincia di Bari.

Il mega schianto tra cinque mezzi

L'incidente ha coinvolto tre auto e due moto. La potente moto su cui viaggiava il ragazzo deceduto si è scontrata con una Porsche condotta da un monopolitano e nella carambola sono rimaste coinvolte un'Audi con una comitiva di baresi, una Ford con a bordo dei turisti napoletani e un'altra moto condotta da un professionista tarantino amico del 27enne.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Otranto, scontro fra due auto nella notte: muore un giovane...

I soccorsi

Sul posto sono subito intervenute due ambulanze del 118 una delle quali ha provveduto a trasportare immediatamente il giovane tarantino all'ospedale San Giacomo di Monopoli. Il ferito è giunto al nosocomio in condizioni gravissime e purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

I rilievi

I sanitari del 118 hanno anche medicato l'altro motociclista coinvolto nel sinistro che ha riportato delle contusioni, mentre sono illesi tutti gli occupanti delle auto. Sul luogo della tragedia i rilievi sono stati condotti dalla Polizia Locale di Monopoli che avrà il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.