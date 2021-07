Imprenditore muore in un incidente stradale, il cordoglio della città

Cordoglio e dolore a Taranto per la scomparsa del 26enne Nicolò Santamato, il giovane imprenditore jonico morto sabato mattina in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Monopoli. Santamato era molto conosciuto e apprezzato in città e lavorava come raccomandatario marittimo nell'agenzia della sua famiglia. Era appassionato di ciclismo, motori e motociclette. Passioni che coltivava con grande amore insieme al suo lavoro.

Il cordoglio

La Raccomar - Agenti Marittimi di Taranto con Il presidente Giuseppe Melucci, insieme al Gruppo Giovani, dopo aver appreso la notizia si è stretta intorno alla famiglia Santamato per la tragica scomparsa del giovane Nicolò.

“E’ andato via uno di noi, un nostro figlio, un bravo ragazzo, un giovane cresciuto in porto, che tutti noi abbiamo visto crescere e formarsi, accanto al padre Nicola, allo zio Arcangelo, sino a diventare Raccomandatario Marittimo" – ha detto il presidente di Raccomar Taranto, Giuseppe Melucci. "La sua scomparsa - ha aggiunto Melucci - ci ha sconvolto, lasciandoci senza parole. Un tam tam di telefonate, di contatti, per sperare che la notizia giunta non fosse vera e che ci fosse ancora la speranza di rivederlo. Quando Nicolò terminava il lavoro, a richiamarlo erano le sue grandi passioni, il ciclismo, soprattutto, praticato da giovanissimo ad alti livelli, lo sport in genere e poi i motori, e le moto, di cui sapeva tutto. Nicolò non era certo un guidatore della domenica, assolutamente no, era piuttosto un esperto motociclista, mai imprudente e consapevole del mezzo".

L'incidente

Il drammatico incidente si è verificato nei pressi di Monopoli sulla strada provinciale 146. Nella tarda mattinata di sabato, per cause in corso di accertamento, la moto condotta dal giovane tarantino si è scontrata con una Porsche. L'urto ha innescato una terribile carambola che ha coinvolto altre due auto e la moto condotta da un amico della vittima, che seguiva Santamato a breve distanza. Purtroppo per il 26enne non c'è stato nulla da fare.