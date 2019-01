In casa 22 chili di droga, catturata la famiglia dello spaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nascondevano in casa un carico di 22 chili di droga. Stupefacente che sul mercato avrebbe fruttato oltre centomila euro. Per questo moglie, marito e cognato, l'altro giorno sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Taranto.L'abitazione della famiglia da tempo era finita sotto osservazione, con i militari che sospettavano che fosse diventata un punto di riferimento per il traffico di droga. L'altro giorno è scattata la perquisizione, con la collaborazione con i cani antidroga del nucleo cinofili dei Carabinieri di Modugno. I militari, quindi, hanno arrestato, in flagranza del reato detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un 41enne, la moglie 39enne e il fratello 26enne di quest’ultima, tutti tarantini. I due uomini sono stati sorpresi proprio mentre si infilavano in un ripostiglio nel quale erano custoditi 217 “panetti” di hashish del per un totale di 22 chili. In un'altra stanza sono stati rinvenuti anche 62 grammi di marijuana, I due uomini sono stati trasferiti in carcere, mentre la donna è ristretta ai domiciliari.