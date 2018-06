© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpo di scena a Taranto. Con un decreto pubblicato poco fa sul sito del Comune, il sindaco Melucci ha azzerato la giunta. Un atto improvviso che però stava evidentemente covando da tempo come spiega lo stesso Melucci che parla di "assessori che hanno iniziato ad esprimere pubblicamente posizioni non coerenti con la visione del sindaco". Il riferimento, in particolare, è al dossier Ilva e al vicesindaco De Franchi. Nelle prossime ore, probabilmente già lunedì, la nuova giunta che avrà carattere più politico rispetto a quella uscente nella quale erano stati cooptati alcuni assessori esterni.