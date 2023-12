Il sindaco Melucci entra in Italia Viva, annuncio di Renzi

Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha aderito ad Italia Viva, ed è entrato nella cabina di regia del partito guidato da Matteo Renzi. L'annuncio da parte dello stesso leader di Italia Viva è giunto durante l'assemblea nazionale del partito e segue a distanza di poco tempo la decisione del primo cittadino jonico, al suo secondo mandato, di uscire dal Partito Democratico.

L'annuncio

«A Taranto – ha spiegato Renzi durante il suo intervento - sta succedendo un fatto di grande importanza. Il sindaco continuerà il suo lavoro insieme a noi. Noi abbiamo sempre detto le stesse cose sull'Ilva e su Taranto, poi naturalmente ci sono state tante polemiche e discussioni.

La crisi

Noi siamo stati quelli che hanno messo più di un miliardo, presi dal sequestro Ilva e messi per la decarbonizzazione e per il progetto ambiente pulito a Taranto. Naturalmente ci sono state nel corso degli anni tante discussioni e tanti elementi di confronto, oggi si apre uno spazio di confronto, il fatto che Rinaldo Melucci continui la sua esperienza con noi è secondo me una cosa molto bella».

La frattura tra Melucci e il Pd nelle scorse settimane aveva innescato una vera e propria crisi nella giunta di Taranto, scatenata dalla decisione del primo cittadino di ritirare la delega all'assessore Francesca Viggiano, esponente del Partito Democratico. Dopo le polemiche e le vibrillazioni del governo cittadino la crisi era stata superata con un rimpasto e il rientro in giunta della stessa Viggiano.