Controlli in panifici, macellerie e bar: beccati 27 lavoratori in nero

I finanzieri del comando provinciale dihanno individuato in vari esercizi commerciali della provincia 27 lavoratori in nero e uno irregolare e stanno svolgendo approfondimenti finalizzati a verificare la regolarità dell'assunzione di ulteriori 12 lavoratori. Le attività ispettive hanno interessato i comuni di. Le violazioni, riscontrate dai Finanzieri delle Compagnie di Manduria e di Martina Franca, nonché della Tenenza di Castellaneta, hanno interessato imprese edili, ristoranti, bar, pescherie, panifici e macellerie. In tale contesto sono stati inoltre verbalizzati 13 datori di lavoro per l'utilizzo di manodopera in nero e irregolare e in 4 casi è stato richiesto all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di emettere nei loro confronti un provvedimento di sospensione dell'attività dell'impresa.