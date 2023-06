Dramma nel rione Paolo VI, tarantino muore folgorato

Un tarantino di 37 anni è morto folgorato giovedi sera nel rione Paolo VI di Taranto. La tragedia si è verificata in un palazzo situato nel cuore del quartiere alla periferia della città. Stando alle prime informazioni, la vittima sarebbe rimasta folgorata mentre era intenta a riparare un condizionatore. Purtroppo il tarantino è rimasto folgorato e per lui non c'è stato niente da fare. Sul posto Polizia, 118 e Vigili del Fuoco. Gli agenti della Volante e della Scientifica sono impegnati nelle indagini per accertare il drammatico episodio.

Il dramma

Il terribile incidente sarebbe avvenuto mentre l'uomo era intento a lavorare su un balcone. Durante l'intervento, però, si è verificata la tragica fatalità. L'uomo è rimasto folgorato e a nulla sono serviti i soccorsi.

I soccorsi

Dopo l'allarme sul posto della tragedia sono arrivati immediatamente i sanitari del 118, i vigili del Fuoco e gli agenti della squadra Volante. L'equipe di pronto intervento del 118 ha tentato di rianimare il giovane tarantino ma per lui non c'è stato nulla da fare. Gli agenti della Polizia hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia.