Covid, giocano a carte e bevono in un circolo. Pioggia di multe

Stavano bevendo e giocando a carte in compagnia, all'interno di un circolo privato, in barba alle limitazioni previste dalla normativa finalizzata a contenere il contagio da Covid-19. Nel locale, però, hanno fatto irruzione i carabinieri. E per undici persone sono cominciati i guai. In azione i militari della stazione di Laterza. Durante i controlli, infatti, una pattuglia ha effettuato una verifica in quel circolo privato. All'interno undici uomini, tutti laertini, che sono stati identificati insieme al responsabile del locale. Alla fine dell'intervento i carabinieri hanno inflitto multe per un totale di 4.400 euro.

Ultimo aggiornamento: 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA