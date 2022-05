Taranto, 4 candidati sindaci e 27 liste

Quattro candidati sindaco, centrosinistra e centrodestra raggruppati in due grandi contenitori, rispettivamente “Ecosistema Taranto” e “Grande Alleanza per Taranto”, 27 liste ai nastri di partenza. Sono i dati principali delle comunali di Taranto : i candidati sindaco sono Rinaldo Melucci, del Pd, sindaco uscente per il centrosinistra; Walter Musillo, ex segretario del Pd anni addietro e ora di area civica per la coalizione che unisce centrodestra (FI, FdI e “Noi per l’Italia”, il nome con cui la Lega ha scelto di correre a Taranto) e civici di varia estrazione; Massimo Battista, consigliere comunale uscente e Luigi Abbate, a capo di altri schieramenti. Rispetto alle comunali di giugno 2017, c’è una forte riduzione sia di liste che di candidati sindaco.

COALIZIONE “ECOSISTEMA TARANTO 2022” per Rinaldo Melucci

Pd Giovanni Azzaro Giovanni Barbalinardo detto Barba Gaetano Blè Fatbardha Boshnjaku detta Bianca Raffaele Brunetti detto Raffaele Angelo Cannata Giuseppe Convertino Patrizia D’Arcangelo detta Patti Michele De Martino Marilena Devito Giulia Denaro Vincenzo Di Gregorio detto Enzo Emanuele Di Todaro Claudio Fuggetti Carmela Galluzzo detta Carmen Annalaura Labile Giovanni Liviano D’Arcangelo detto Gianni Lucio Lonoce Tommaso Lucarella detto Tommy Patrizia Mignolo Antonio Noci Barbara Panunzio Valerio Papa Annunziata Passiatore detta Tina Sabrina Pontrelli Corina Pulpo Catalda Ressa detta Alda Giovanni Tartaglia detto Gianni Cosima Lucia Vernile detta Mimma Francesca Viggiano detta Viggiani Cisberto Zaccheo Alessandro Zoriaco

M5S Giovanni Patronelli Danilo Albanese Nicoletta Altomare detta Nicla Cristiano Antonazzi Davide Blasi Caterina Calafati Donato Carra Simone Chiocchia Riccardo Cristello Carmine De Gregorio detto Nello Michele Di Giorgio Alfonsina Diletto Alessandra Falco Donato Ferretti Fabiana Lenti Maria Luppino detta Mary Maurizio Maraglino Misciagna detto Maraglino Antonio Mastrorosa Marika Montanino Anna Maria Netti Mario Odone Erika Peluso Cosimo Piepoli detto Mimmo Barbara Pirelli Maria Rossi detta Miriana Sabrina Sabatelli Cinzia Sartorio Germano Savarese Laura Sebastio Gregorio Stano Luca Tangredi Maria Zaccaria

+Centrosinistra Davide Albano Cataldo Alfieri detto Aldo Chiara Amati Giuseppe Cavallo detto Peppe Dario D’Andria Francesca Irpinia Oscar La Gioia Donato La Neve Vito Mario Laruccia Goffredo Lo Muzio Giuliano Longo Ciro Lotta Medea Mannara Giuseppe Miceli Giovanni Nappi Ivana Nigro Stefano Panzano Maria Pignatale detta Michela Elena Pittaccio detta Elena Giovanni Pollicoro detto Gianpaolo Anna Portacci Maria Immacolata Riso detta Luana Vincenzo Risolvo detto Enzo Maria Rizzardo Raffaele Russo Francesco Sardella Filippo Scorza detto Filippo Loredana Semeraro Maria Serra detta Letizia Antonio Trianni Franco Vergallo Addolorata Vitti detta Ada PSI/PRI Rosanna Antonucci Gabriella Arzeni Francesco Bailardi detto Ciccio Marika Battista Roberto Bovenga Anna Maria Carati Pietro Paolo Castronovi Nicola Causi Immacolata D'Andria detta Pamela Maria Cristina De Stefano detta Cristina Daniela Di Giorgio Laura Di Santo Maria Pia Di Stefano Antonio D'Incesso Emanuele Fago Angelo Frascella Giulio Leone Remo Marini Maria Rosaria Mastrocinque detta Loredana Salvatore Mattia Daniela Merico Stefania Pantile Maria Alessia Pentassuglia detta Alessia Federico Perrini Michela Petralia Maria Potenza detta Concita Orlando Rizzo Edmondo Ruggiero Anna Russo detta Caterina Efisio Saddi Giuseppe Spinelli Giuseppe Tanzarella

Europa verde Eliana Baldo Gabriele Basile Giuseppe Cappelluccio detto Peppe Iolanda Caputo Pietro Caramia Serena Cesaria Erica Cuscela Massimo De Vietro Marco Del Vecchio Sandro Esposito Paola Fago Giovanni Fasano Alfredo Franchino Annamaria Fumarulo Fulvia Gravame Marina Lanza Nunzia Lecce Antonio Lenti Fabiano Marti Angela Marzulli Fabio Millarte Katia Monteleone Barbara Pisani Andrea Rega Ilaria Ricci Leonarda Ruggiero Caterina Sansevrino detta Katia Luca Signorelli Lucia Summa Antonio Talamo detto Antonello Saverio Todaro Raffaella Trovato

Con Taranto Pietro Bitetti detto Piero Fiorella Campagna Maria Antonietta Carola Giovanni Cataldino detto Gianni Elisabetta Danese Elena D’arcangelo Gabriella Ficocelli Stefania Fornaro Claudia Funiati Giovanni Gargaro Katiuscia Guarini Giuseppe Giovanni Guttagliere Maria Lanzo Rossella Latte Antonio Mandese Stefania Mazzarano Vittorio Mele Francesco Monfredi Fedele Moretti Teresa Natale detta Tea Antonio Nitti Tiziana Damiana Ottaiano Angelo Palazzo detto Lino Roberto Palazzo Domenico Perelli Francesca Portacci Daniele Sacco Anna Solfrizzi Lorena Spinali Beatrice Tassiello Pietro Ventruti Massimo Vozza

Taranto crea Fabrizio Manzulli Antonella Alessandrini Simone Basile Giorgia Battista Francesco Brittannico Chiara Capriulo Veronica Cifarelli Luca Contrario Cosimo Cotugno detto Mimmo Arturo D’Angiulli Cosimo De Bartolomeo detto Mimmo Marcello De Cesare Giuseppe De Leonardis Michele De Siati Maria Donvito detta Stella Giuseppe Fiusco Angela Fragnelli Ylenia Gallo Giuseppe Giannico Tiziana Grassi Giovanni Guarino Giuseppe Licciardello detto Pino Giuseppe Loconte detto Pino Greta Marraffa Giada Marzo Serena Mastrovito Cosimo Minzera detto Mimmo Stefania Petaro Désirée Petrosillo Michele Simone detto Fabio Paola Tagariello Mariella Tempesta

Taranto 2030 Emidio Albani Mara Antonietta Belletti Silvio Caforio Maria Carelli detta Marica Marina Causarano Alfredo Luigi Conti detto Conte Francesco Corcella Francesco D’alba Filippo Illiano Lucio Lemma Gina Lupo Angelica Lussoso detta Lussuoso Francesco Manfuso Paola Melucci Cosimo Minosa Giovanni Monteleone Claudia Nisi William Orlando Massimo Pastore Angelo Pozzessere Vincenzo Pulpito Vanessa Quero Luana Resta Maddalena Ruggieri Vito Federico Fortunato Serio Cosimo Simeone Flavio Tenna Giacinto Tortorella Adriano Tribbia Giulio Turi Pierluca Turnone Elisabetta Urgo

Taranto Popolare Vito Luigi Agrusti Arianna Aiello Vito Anaclerio Domenico Bavila Cosimo Calabrese Emanuele Caruso detto Valerio Alessandra Capozza Patrizia Convertino Savino Didonato Ivana Fanigliulo Angela Felle Vincenzo Labriola Tiberio Loperfido Erika Lo Papa Flavio Lo Pinto Milena Maggio Nicola Malagnini Ilaria Mancini Michele Mazzariello Mattia Nuzzo Daniele Petrosino Michele Resta Caterina Rizzo Vincenza Scarpiello Teresa Secci Palma Solfrizzi Giuseppe Stasi detto Rocco Michele Tedesco Maria Trocino Maria Vozza Nicola Vulneroso Concetta Zermo

Taranto mediterranea Cataldo Abbracciavento Luigi Ayr Giovanni Albano Patrizia Bellocchio Micaela Boccanfuso Valentina Bucci Giovanni Caliandro Maria Vittoria Colapietro Rosaria Conforti Vito Crisanti Giuseppe D’Agostino Daniele D’Ambrosio Tiziana De Florio Guglielmo De Feis Luciano De Gregorio Cosimo Di Martino Marcello D’Ingeo Angelo Fonzino Federico Galeone Riccardo Lincesso Mario Ortino Gianluca Palombo Michele Patano Ilaria Pizzolla Rosanna Russi Arcangela Sasso Federica Sebastio Giuseppe Siragusa Ida Solfrizzi Antonio Sorrenti Rolando Varriale Antonella Zella

Autonomi e partite Iva Cosimo Albano Vito Battista Serena Bisignano Rosario Giovanni Caiazzo Giovanni Caló Alfredo Cascione Giuseppe De Biase Fabio De Gregorio Cosimo De Florio Katia De Pace Giorgio Del Vecchio Antonietta Di Leo Veronica Fortunato Tamara Greco Valentina Inverte Daniel Inglese Feruza Lupoli Alessandra Mangieri Leonardo Moccia Silvana Monteleone Patrizia Mugnaini Antonio Nacci Katia Maria Oliva Cosimo Pace Valentino Padovano Federica Pennella Leopoldo Ragone Cosimo Rizzi Rossella Rizzi Roberto Schirone Vincenzo Tamborrino Teresa Turi

LISTE E CANDIDATI DELLA COALIZIONE “GRANDE ALLEANZA PER TARANTO” per Walter Musillo

Fratelli d’Italia 1. Antonucci Graziana 2. Basile Nicola 3. Boccuni Tamara 4. Buonomo Annamaria 5. Circosta Alfredo 6. Cofano Giorgia 7. Costanzo Marco 8. D’Andò Giuseppe 9. Dinoi Fabio 10. Fallone Giacinto 11. Iacobbi Lorenzo 12. Lavecchia Annita 13. Leopardi Fernanda (detta Rosy) 14. Millarte Emanuele 15. Musciacchio Maria 16. Muzzioli Monia 17. Oliva Emanuele 18. Percolla Matilde 19. Perrone Anna 20. Pignatale Doriana 21. Pignatelli Daniela 22. Piscopiello Oreste 23. Renna Cataldo (detto Aldo) 24. Rocchetto Pamela 25. Sallustio Alessandro 26. Scialpi Luigi 27. Speranza Egidio 28. Stola Rosa 29. Tocci Anna Stella 30. Toscano Tiziana 31. Vietri Giampaolo 32. Vitanza Francesco

Forza Italia 1. Arcuri Buonafede (detto Dino) 2. Caiazzo Giovanna 3. Camassa Maria Rosaria 4. Capobianco Claudio 5. Caroli Spartaco 6. Catapano Mario 7. Cellamare Girolamo 8. Cicala Maria Giuseppina 9. Crisafi Lina (detta Gilda) 10. D’Arcangelo Stefania 11. Di Cuia Massimiliano (detto Massimo) 12. Di Persio Alessandro 13. Fama Alessandro 14. Franco Maria (detta Marianna) 15. Ferrara Claudio 16. Fina Elvira 17. Gravina Nicola 18. La Sorsa Maria 19. Liguori Rosaria 20. Lucarella Andrea 21. Maiano Cataldo (detto Dino) 22. Moschetti Marco 23. Pacifico Cataldo 24. Quatraro Viola 25. Ranieri Salvatore 26. Rubano Giovina 27. Sangirardi Claudia 28. Scarpati Simona 29. Solito Francesco 30. Tasso Antonella 31. Tomasicchio Monica 32. Trisciuzzi Angela

Prima l’Italia 1. Adamo Francesco Paolo 2. Angiulli Vitantonio 3. Battista Francesco 4. Belloni Anna Maria 5. Bono Angela 6. De Bartolomeo Cosimo 7. Delsole Valentina 8. Fiore Maria 9. Galasso Attilio 10. Grieco Claudia 11. Guacci Fabrizio 12. Gullotta Antonella 13. La Torre Manolo 14. Marinò Daniela 15. Marrese Desy 16. Martiello Anna (detta Laura) 17. Massaro Emanuela 18. Mele Iolanda 19. Neglia Mario (detto Giuliano) 20. Pagliarulo Manuel 21. Pastore Giovanni 22. Pellitta Gianluca 23. Pollicoro Valentina 24. Portulano Angela 25. Potenza Gerardo 26. Rotolo Giuseppe 27. Ruggiero Luca 28. Tardiota Anna 29. Ungaro Giovanni 30. Varvaglione Tommaso 31. Vitale Andrea 32. Cannizzaro Monica

Noi con l’Italia 1. D’Alconzo Vincenzo 2. Alota Paolo 3. Altavilla Viviana 4. Basile Roberto 5. Bencivenga Elena 6. Adelina Cadau 7. Chiarelli Vincenzo 8. Cianciaruso Antonella 9. De Rosa Francesco 10. De Simone Cinzia 11. Di Leo Donato 12. Di Mattia Paolo 13. Esposito Francesca 14. Fischietti Antonio 15. Franchi Andrea 16. Galeandro Carmen 17. Mancini Massimo 18. Maruccia Cosimo 19. Matera Gaetano (detto Massimo) 20. Mosca Antonia 21. Piacenza Maria 22. Tardiota Simone 23. Calculli Antonio Patto per Taranto 1. Vincenzo Fornaro 2. Attanasio Maria Grazia Angela 3. Brisci Salvatore 4. Calia Cataldo 5. Cannone Antonio (detto Tony) 6. Coda Fabrizia 7. De Tuglie Daniele 8. Del Giudice Nico 9. Di Maio Cinzia 10. Fati Domenico 11. Fedele Jessica 12. Giannini Vito 13. Giannullo Ester 14. La Gioia Anna 15. Leccese Monica 16. Lezzi Sonia 17. Ludovico Pasquale 18. Martucci Rosa 19. Marzella Fabio 20. Memmola Marianna (detta Marianna Voice) 21. Merola Marco 22. Monticelli Maria (detta Maria Grazia) 23. Nilo Marco 24. Picuno Maria Delia 25. Polignano Angela 26. Scarcia Antonia 27. Serafino Carmela 28. Silletti Laura 29. Suma Rocco 30. Uccelli Francesca 31. Valente Antonio 32. Zoppo Federica

Patto Popolare 1. Boccuni Francesco 2. Armienti Beatrice 3. Basi Francesco (detto Franco) 4. Bennardo Ursula 5. Briganti Fabio 6. Calabretti Pierdavide 7. Cantoro Stefania 8. Caputo Stadio Ylenia 9. Casula Carmela (detta Carmen) 10. Cazzetta Massimiliano 11. Cinquepalmi Daniela (detta Deborah) 12. Cinto Maddalena (detta Milena) 13. Cosa Francesco 14. D’Andria Paola 15. De Vita Apollonia (detta Jole) 16. D’Errico Francesco 17. Dinoi Mario 18. Festinante Cosimo (detto Mimmo) 19. Francavilla Annamaria 20. Fuggetti Cataldo (detto Aldo) 21. Giannico Domenico 22. La Ragione Mario 23. Lessa Giuseppe (detto Pino) 24. Licata Amalia 25. Marangella Giuseppe 26. Perno Mariateresa (detta Teresa) 27. Pella Iolanda 28. Pulpo Mario 29. Simili Federica 30. Susco Elia 31. Zingarello Filomena (detta Filly) 32. Stellato Massimiliano

At6 – Lega d’Azione Meridionale 1. Abbamonte Vita Maria 2. Andrisani Cosima 3. Basile Christian 4. Carbone Alessandro 5. Cardellicchio Roberto 6. Carelli Giuseppe 7. Cito Antonella 8. Cito Mario 9. D’Eri Francesco 10. De Bellis Aurora 11. Dragone Daniele 12. Festa Gianni Franco Paolo 13. Galeandro Rita 14. Iannibello Marilena 15. Laezza Marcello 16. Latorre Christian 17. Mazza Lucia 18. Vozza Angela (detta Raffaella) 19. Pisanelli Mimmo 20. Restano Antonio 21. Ruggiero Petro 22. Stanisci Daniele 23. Troito Berardino 24. Zizzari Fabio

Movimento Sportivo 1. Simona Montinari 2. Davide Crocicchio 3. Andrea Palmisano 4. Giuseppe Morrone 5. Fabrizio Giannico 6. Lorenzo Reale 7. Davide Ricchiuti 8. Teresa Lampasona 9. Ilaria Coletta 10. Miriana Cava 11. Enrico Gatto 12. Antonello Ciraci 13. Antonello Rugolo 14. Dina Di Iorio 15. Massimo Cassano 16. Gigi Vellucci 17. Morena Lobello 18. Federico Mancino 19. Alessandro Mignogna 20. Giacomo Ventrelli 21. Ettore Sisto 22. Gianni Rutigliano 23. Jessica Leogrande 24. Isabella Dicone 25. Giulia Stefanelli 26. Massimo Orlando 27. Dora Mattioli 28. Donato Loprete 29. Nicola Lasorella 30. Alessio Lo Scialpo 31. Franco Lesandrino Taranto

Dawero 1. Alfino Gioia 2. Basile Rosella 3. Bisignano Vincenzo 4. Buononato Rossana 5. Carbone Carmine 6. Cavallo Giovanna (detta Gianna) 7. Cestari Brendo 8. Ciaccia Silvano 9. Condemi Filippo (detto Aldo) 10. De Cuia Fabio 11. De Pasquale Cristina 12. De Sio Iacopo 13. Giorgino Giovanna Fausta 14. Lo Iacono Giuseppe (detto Peppe) 15. Maggio Roberto 16. Massafra Angela 17. Mazza Emilio 18. Murianni Fabrizio 19. Napolitano Alessandro 20. Ormoso Francesco 21. Peluso Alessandro 22. Pugliese Marco 23. Sannino Gennaro 24. Scarnera Angela 25. Scialpi Marcella 26. Semeraro Patrizia 27. Solito Francesco 28. Vozza Luigi 29. Ditrizio Mattea 30. Cornacchia Chiara 31. D’Urso Simona 32. Intermite Anna

Insieme 1. Alfano Alfonso 2. Gabriele Nappi 3. Grasso Giancarlo 4. De Santis Cesare 5. Monaco Pierluigi 6. Merolla Anna 7. Zigrino Vanda 8. Boccuni Dario 9. D’Errico Saverio 10. Greco Roberto 11. Pignatale Giuseppe 12. Montanaro Cosimo 13. Leone Nicola 14. Abbattista Cosima 15. Locorotondo Antonia 16. D’Arcangelo Anna 17. Gravina Anna Rita 18. Pignatelli Nicoletta 19. Leone Franco 20. Grasso Salvatore 21. Giannese Thomas 22. Giorgino Francesco Pio.

LISTE E CANDIDATI A SUPPORTO DI Massimo Battista

Periferie al centro Bruna Barrese, Luca Battista, Ebony Carbone Mottola, Eleonora Carlucci, Giuseppe Carovigno, Cristina Ceci, Roberta De Marco, Matteo De Santis, Monica Gentile, Fabiola Giusto, Chiara Lincesso, Loris Grassi, Mario Lomartire, Francesco Lezzoche, Domenico Meledandri, Emiliano Passiatore, Teresa Pastore, Davide Preite, Renato Russo, Marco Tomasicchio, Maria Russo, Franca Rosalba Castaldo, Cosimo Briganti, Stefania Marra.

Una città per cambiare Mirko Maiorino, Giovanni Agnusdei, Cosimo Aiello, Daniele Baratto, Cosimo Bertotto, Maria Flavia Briganti, Manuela Ivanacarella, Dario Castellano, Maria Catapano, Francesco Chisena, Simone Claveri, Vittorio Conti, Rita Corvace, Vincenzo Curcio, Roberto D’Alessandro, Marco D’Andria, Barbara D’Urso, Cosimo Di Ponzio, Maria Fanelli, Michele Fanigliulo, Maria Grazia Ferri, Roberta Giaquinto, Bruno Leoni, Roberta Murciano, Francesco Pentassuglia, Giovanni Battista Perelli, Serena Perelli, Alessandro Recita, Anna Resta, Luca Resta, Goffredo Trombetta, Andrea Vitti.

Taranto città normale Gianmario Mirabile, Matteo Argano, Vincenza Aurelio, Alessandra Barrese, Simona Battista, Giovanna M. Bellissario, Alan Bifulco, Alessandro Brandi, Pietro Cassotta, Alessandro Deidda, Angelo Dinoia, Carmelo Ferrera, Anna Rita Labbruzzo, Cosimo Lucchese, Anna Magnati, Paolo Egidio Mancini, Nicola Marrelli, Cosimo Martinelli, Elvira Melucci, Gianluca Milfa, Cosima Motolese, Cosimo Musciacchio, Angelo Notarnicola, Margherita Perelli, Piero Piliego, Marco Prete, Alessandro Rambaldi, Salvatore Rana, Ernesto Russo, Armando Sallustio, Grazia Santoro, Concetta Sottile.

LISTE E CANDIDATI A SUPPORTO di Luigi Abbate

Taranto Senza I.L.V.A. Camarretta Alessandra, Ciraci Fabrizio, Rossi Mariagrazia, Giuliano Cosimo detto Mimmo, Varlaro Giuseppe, Coppola Greta, Arciuolo Carlo, Valentini Cataldo detto Aldo, Battista Rita, Tocci Pasquale, Arcuri Maria, Gabriella Losito, Irene D’Andria, Antonella Roberti, Angelo Pizzolante, Giovanna detta Gianna D’Andria, Giovanni detto Gianni Ninni, Giovanni detto Vanni, Schiedi Aldo, Gallo Cosimo, Damiano D’Orsi, Jennifer Panariti, Ugo Fedele, Bruna Giuseppe detto Peppe, Leomanni Pierino detto Piero, Melpignano Francesco, Coppola Rosa detta Rossella, Parisi Michele, Tanese Marco, Boccuni Cornelia detta Loredana, Ancona Massimo, Recchia Adriano Cotimbo Massimo detto Coti, Basile Vincenzo detto Enzo.

Taranto Next Generation Castellano Giuseppe, Acciaro Giuseppe, Ruggieri Danilo, Briganti Giuseppe, De Pace Girolamo, Guarini Cataldo, Fiore Giovanni, Saltalamacchia Denis, Quero Virgilio, D’Oria Piero, Cardone Giuseppe, D’Andria Francesco, Vagali Vito, Di Liddo Mauro, Coda Francesco, Di Maria Rosalia, Negozio Raffaella, Dell’Anna Paola, Lo Barco Melania, Coda Floriana, Lopapa Sara, Quidello Elena, Basile Maria, Greco Fabiola, Basile Giovanni, De Filippis Vincenza.

Partito Meridionalista Fontana Giuseppe, Ladisa Michele, Sabato Mariagabriella, Renna Rocco, Michele De Marino, Anna Piacciariello, Giuseppe Filipponio, Michele Cirese, Antonella Massar,o Roberto Sano, Caterina Benedetto, Francesco Zullino, Angelo Danilo, Cornacchia Nicola, Barbone Marilena, Disanto Giandonato, Del Re Gianfranco ,Tiziano De Robertis ,Graziano Greco, Paolo Giannelli, Pasquale Martiradonna, Onofrio Anaclerio, Lucia Maselli, Nicola Matera, Luisa Orabona, Vittorio Di Gioia, Francesco Gaudioso, Teresa Rutigliano, Sabino Napoletano, Francesca Loliva, Maria Angela, Golisciano Carmine.