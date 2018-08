Blackout in Ilva, fumo nero dagli impianti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Improvviso blackout in Ilva questa mattina. Così alcuni impianti si sono fermati e per motivi di sicurezza sono stati aperti i cosiddetti "cappelli" per motivi di sicurezza. La conseguenza è che dai reparti, tra i quali ci sarebbero anche gli altoforni 4 e 1, si sono alzate delle nubi di fumo nero. Quelle emissioni sono state subito avvistate dalla città da alcuni ambientalisti, con numerose immagini che sono apparse su facebook.Il problema che ha innescato il blackout in parte dello stabilimento sarebbe in via di soluzione.