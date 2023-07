Coltellate dopo la lite in strada dinanzi all'H24, tarantino grave in ospedale

E' stato accoltellato dopo una lite scoppiata in strada a Lama, frazione di Taranto. Ed ora è ricoverato in ospedale con ferite alla spalla e all'addome. Il grave episodio, sul quale indaga la Polizia, è avvenuto nella serata di giovedì dinanzi ad un H24 sotto gli occhi di diversi testimoni, alcuni giovanissimi. La lite sarebbe scoppiata per futili motivi. Ad avere la peggio un uomo di 36 anni, titolare dell'H24, che è stato colpito con diversi fendenti. Subito sono scattati i soccorsi ed è stato condotto in ospedale dove è stato ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita.

L'aggressione

Stando ad una prima ricostruzione la vittima avrebbe discusso con un gruppo di giovani. Dalle parole, purtroppo si è passati ai fatti. Uno dei ragazzi ha estratto un coltello e ha ferito il malcapitato. Dopo l'allarme sul posto sono intervenute la pattugie della Volante e il 118.

Gli accertamenti

Sul grave episodio sono partite immediatamente le indagini della Polizia per ricostruire la vicenda e rintracciare il responsabile dell'aggressione che è fuggito subito dopo il ferimento. Gli investigatori stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere.