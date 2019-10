Stalking al maestro d'orchestra: cantante assolta perché “incapace” e subito ricoverata

È stata assolta dalle accuse di stalking perché incapace di intendere e di volere, ma subito è stata ricoverata in ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio. È la svolta clamorosa del processo nei confronti della 29enne di origine giapponese arrestata alla fine di luglio per atti persecutori nei confronti di Sesto Quatrini, il direttore d’orchestra che l’estate scorsa ha guidato le sinfonie del Festival della Valle d’Itria. È stato il giudice del tribunale di Taranto, Filippo Di Todaro, sulla base della relazione medica presentata da uno psichiatra a emettere la sentenza di assoluzione e a certificare l’impossibilità della donna di essere processata perché affetta da gravi disagi psichici. La perizia era stata chiesta dall’avvocato Gaetano Vitale, che dopo i primi due rigetti del tribunale è riuscito a ottenere che la donna fosse sottoposta all’esame di uno specialista. © RIPRODUZIONE RISERVATA