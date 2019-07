© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARTINA - Un retroscena decisamente inquietante per la prima di Ecuba, andata in scena al Valle D'Itria. Quattro guardie del corpo scortano infatti ovunque il direttore dell'orchestra Sesto Quatrini, da molto mesi perseguitato da una studentessa di canto giapponese che lo segue ovunque e lo minaccia, sia in publbico che sui social.La ragazza è già destinataria di un provvedimento restrittivo, emesso dalla Procura di Piacenza, che la obbligherebbe a rimanere a debita distanza dal maestro. La donna però ha più volte violato il divieto fino a minacciare la stessa polizia intervenuta in difesa del maestro. In questi giorni,che vedono il direttore impegnato al Valle d'Itria, anche la ragazza si aggira per la città, con atteggiamenti persecutori nei confronti non solo di Quatrini ma anche del suo manager. Tanto che domenica sera è stata fermata dalle forze dell'ordine e subito dopo rilasciata.La storia è cominciata l'anno scorso quando, sempre a Martina Franca, Quatrini ha conosciuto la ragazza "che faceva parte dell'Accademia di Belcanto 'Rodolfo Celletti' - racconta ancora il direttore d'orchestra - ed era cantante di riserva nell'opera 'Giulietta e Romeo' di Nicola Vaccaj che dirigevo. In realtà non ha mai cantato dal momento che non ci sono state defezioni nel cast. Dopo qualche mese mi ha contattato dicendomi di essersi innamorata di me, che io l'avevo illusa e che tra noi c'era un'energia speciale. Io non ho dato peso a queste affermazioni - spiega Quatrini - finché a gennaio scorso si è presentata alla Fenice di Venezia, dove dirigevo 'La traviata', facendomi una scenata, dicendo che io l'avevo illusa, che ero gay, che stavo con un mio collega e che la mia compagna era solo una copertura, minacciandomi e dicendomi: 'O divento la tua assistente, o sarò la tua stalker".Da quel momento inizia l'inferno per Quatrini, che dall'autunno scorso è anche direttore artistico del Teatro dell'Opera di Vilnius in Lituania: "Me la ritrovo a Gran Canaria, dove dirigevo 'Don Carlos' di Verdi, e poi a Piacenza, dove mi minaccia e ha un alterco con la mia fidanzata. In quell'occasione decido di chiamare i carabinieri che la fermano e la portano in caserma - racconta Quatrini - La denuncio quindi per minacce, atti persecutori, molestie e stalking. Il giudice non accoglie lo stalking".Adesso si è anche trasferita da Milano e Roma, città natale di Quatrini, e "da circa 15 giorni ha aperto un profilo instagram che riempie di foto mie, di Pizzi e di Triola, piene di insulti, accanto a immagini di vario genere, alcune macabre che ritraggono corpi smembrati, volti sfigurati, arti amputati, etc. Questa persona va aiutata, rimpatriata e sottoposta a cure, e invece è in giro e mi danneggia anche professionalmente: ha scritto mail a tutti i teatri in cui ho lavorato e lavoro, dal Met a Vilnius, dicendo che la mia fidanzata è la mia stalker e Triola è il mio social manager. Se il giudice di Viterbo l'avesse rimpatriata anziché lasciarla libera, adesso sarebbe in Giappone e noi vivremmo tranquilli", dice ancora Quatrini, biasimando l'attuale politica "fatta da una serie di annunci ai quali però non segue nulla".Non solo Quatrini, anche Triola ha denunciato la donna: "Nelle ultime due settimane c'è stata da parte sua una tale intensificazione della violenza verbale, un continuo postare sui social di foto di luoghi che io e Quatrini frequentiamo, accompagnate da appellativi poco edificanti riferiti a me che vengo definito assassino, criminale, etc. Per questo ho deciso di andare dalla polizia e sporgere querela per diffamazione", spiega il direttore artistico del Festival della Valle d'Itria. "Ma siamo costretti a muoverci con la scorta ed è difficile lavorare così, senza serenità. C'è un dispendio di risorse pubbliche per proteggere me e Quatrini, e noi non capiamo perché non si possa espellere e rimpatriare questa signora, nonostante lei disattenda le disposizioni del giudice. E' una situazione sgradevole della quale fino a poco tempo fa ridevo. Adesso ho smesso di ridere, mi sento inquieto e non tutelato perché sono in balia dei disturbi mentali di una cittadina straniera, ospite di un Paese che, dinnanzi a una serie di reati commessi, non è capace di metterla a bordo di un aereo e rimandarla a casa", conclude Triola.