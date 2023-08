Cercano di rubare una moto: beccati due minorenni dai carabinieri

Due minorenni beccati mentre cercavano di rubare uno scooter. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto, durante i servizi predisposti per la prevenzione nel territorio, la notte scorsa, hanno arrestato un 17enne e denunciato un 16enne, entrambi del posto, presunti responsabili del reato di furto aggravato.

Cosa è successo

I militari dell’Arma, a seguito di una chiamata anonima pervenuta tramite il numero di pronto intervento “112”, si sono immediatamente recati nel quartiere Salinella, dove hanno sorpreso i due giovani mentre armeggiavano su un motociclo.

Dopo averli immediatamente bloccati, hanno verificato che il motociclo, un Aprilia Scarabeo 125 cc., non era di loro proprietà e che il bloccasterzo era stato danneggiato.

A questo punto, i ragazzi sono stati accompagnati in caserma per gli opportuni accertamenti, al termine dei quali, il 17enne è stato arrestato e, su disposizione del PM della Procura per i Minorenni di Taranto, condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, mentre il 16enne è stato denunciato in stato di libertà.