Rave party nell'uliveto, denunciati due fratelli che avevano organizzato la festa. Per 19 ragazzi pronti i fogli di via

Sono stati denunciati per invasione arbitraria di terreno privato. Si tratta di due fratelli di 36 e 25 anni, originari di Manduria in provincia di Taranto che avrebbero organizzato un rave party, lo scorso fine settimana, in un uliveto sulla strada provinciale 118, in agro di Sava (Taranto).

L'intervento della polizia

La Polizia ha dunque denunciato due fratelli di 36 e 25 anni, originari di Manduria, già conosciuti per aver organizzato in passato nella zona altri eventi simili. Devono rispondere del reato di invasione arbitraria di terreno privato. Già in occasione del controllo, gli agenti del commissariato Borgo e della Questura di Taranto constatarono che in un vasto apprezzamento di terreno, situato a più di 4 chilometri di distanza dal centro abitato, erano presenti almeno una settantina di persone che stavano allestendo bivacchi e punti di ristoro.

Nell'area immersa nel verde della macchia mediterranea, coltivata ad uliveto, era stato installato un server con casse acustiche capaci di diffondere musica tecno ad altissimo volume. Il server fu smontato e, con non poche difficoltà, i poliziotti riuscirono a identificare e far allontanare 50 persone, tra cui i due fratelli per i quali ora è scattata la denuncia. Diversi giovani si erano assembrati senza mascherine e senza rispettare le distanze di sicurezza. Per questo sono state elevate 13 sanzioni amministrative per le violazioni alle norme anti-Covid. E' stato inoltre avviato il procedimento amministrativo del foglio di via obbligatorio dal comune di Sava per 19 giovani.