Qualità della vita, la Puglia migliora: lavoro, sicurezza e servizi i punti deboli - ECCO DOVE SI VIVE MEGLIO

Lo storico divario fra Nord e Sud della Penisola, il primato delle piccole province autonome sulle altre, il vigore delle grandi città italiane - sempre in crescita - e poi Milano, che per il secondo anno consecutivo conquista il podio di città con la migliore qualità della vita nello Stivale. La classifica del Sole24ore , quest'anno in versione extralarge per celebrare i 30 anni dell'indagine sul benessere delle comunità italiane, consegna ai lettori molte conferme, l'amarezza dei chiaroscuri di un'Italia a due velocità e, per fortuna, anche qualche sorpresa.La prima è il balzo in avanti, ben dieci posizioni, di Bari città metropolitana e capoluogo di regione, che allunga passando dal 77° al 67° posto in classifica, conquistando il podio fra le “sorelle” pugliesi. La città governata dal presidente Anci, Antonio Decaro - al suo secondo mandato - migliora di venti posizioni le sue performance in “Ambiente e servizi”, passando dal 66° al 46° posto; scala sette gradini, fino 52° posto in tema di “Cultura e tempo libero e migliora anche in fatto di giustizia e sicurezza. Tallone d'Achille, l'indicatore “Affari e lavoro” che qui, come - del resto - in quasi tutte le altre città pugliesi, precipita passando dal 76° posto del 2018 alla posizione numero 85. supera, in qualità della vita, molte città italiane del Mezzogiorno, passando dalla posizione numero 98 dell'anno scorso all'87° posto di quest'anno. Quattro punti in più in tema di “Cultura e tempo libero” (postazione numero 80 nella specifica graduatoria), 17 posizioni guadagnate in fatto di “Affari e lavoro” (81° posto), 11 in più sul fronte “Giustizia e sicurezza” e 11 perdute, invece, in tema di “Ambiente e servizi”.92°. Poco meno di 30 punti - un record - li guadagna in tema di “Giustizia e sicurezza”, altri 22 su “Ricchezza e consumi”, 8 in “Cultura e tempo libero”, 13 in tema di “Affari e lavoro”, perdendo una posizione soltanto sul fronte “Ambiente e servizi”, passando dal 99° posto al 100°.“Cultura e tempo libero” e di “Giustizia e sicurezza”, mentre peggiorano gli indicatori sulla ricchezza diffusa e sul lavoro.82°, crescendo risalendo la classifica di dieci posizioni grazie a un miglioramento in fatto di “Affari e lavoro” - che la vede passare dalla postazione 105 alla 73 - e in tema di “Giustizia e sicurezza”, con un balzo di 8 posizioni, mentre peggiora sul fronte “Ambiente e servizi” (dal 67° al 68° posto), in “Cultura e Tempo libero”, perdendo un'altra posizione e in “Ricchezza e consumi”, indicatore sul quale perde nettamente nove punti, passando dalla 93° posizione al gradino 102 della classifica di settore.