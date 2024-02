Le città italiane nelle quali le case sono più attrattive: la classifica del mercato immobiliare. Una pugliese nella top 5

Quali sono le città italiane più "attrattive" per chi deve comprare casa? In due diverse classifiche, entrambe di Immobiliare.it, svetta la Lombardia: Milano e Bergamo al primo posto. Lo studio è il Market Appeal Index di Immobiliare.it Insights, specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare. L’indice fornisce per la prima volta l’appetibilità dei mercati immobiliari, in due diverse classifiche dedicate alle 12 Grandi Città e a tutti gli altri capoluoghi di provincia. L’indice fornisce per la prima volta l’appetibilità dei mercati immobiliari, in due diverse classifiche dedicate alle dodici grandi città e a tutti gli altri capoluoghi di provincia.

Si tratta di un indice che esprime un punteggio di attrattività del mercato immobiliare da 1 a 100 attraverso i volumi di offerta, le ricerche e i contatti ricevuti per gli annunci, ordinando tutti i capoluoghi di provincia dal mercato più attrattivo a quello meno attrattivo.