Controlli a tappeto della Polizia: chiusa una sala scommesse e sospensione per un supermarket per mancanza d'igiene

Servizi straordinari di controllo del territorio nell’entroterra tarantino, in particolare nella zona di Pulsano e San Pietro in Bevagna, fortemente voluti dal Questore Massimo Gambino ed effettuati dai poliziotti del Commissariato di Manduria e del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce.

A Pulsano, sono stati effettuati diversi posti di controllo in prossimità nei punti nevralgici e sulle principali arterie del Comune. Circa un centinaio le persone controllate in Banca Dati e 31 i veicoli controllati. Sempre a Pulsano il Questore Massimo Gambino ha disposto la sospensione e il ritiro dell’autorizzazione per la raccolta di scommesse rilasciata a favore di una ricevitoria del comune di Pulsano. Da svariati accertamenti e controlli sono emerse a carico del titolare gravi violazioni dovute al mancato versamento di contributi ed accessori nei confronti dell’INPS per un importo totale di quasi 120mila euro.

Un giovane è stato sanzionato per guida senza casco ed il motoveicolo da lui condotto è stato sottoposto a fermo amministrativo, anche il passeggero che viaggiava sul motociclo, anch’egli senza casco, che in un primo momento aveva fatto perdere le tracce di sé, è stato riconosciuto dai poliziotti a bordo della sua autovettura e fermato per un controllo.

Dentro il veicolo, il soggetto custodiva un bastone lungo circa 120 cm, per cui il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria perché ritenuto presunto responsabile del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il bastone, invece, è stato sequestrato.

Gli altri controlli

Anche a Manduria sono stati effettuati diversi posti di controllo nei punti di maggior affluenza alla città soprattutto nel periodo estivo quando il flusso dei turisti è maggiore.

Anche l’attività di un supermercato sito a Marina di Specchiarica del Comune di Manduria è stato posta sotto la lente d’ingrandimento dei controlli. I poliziotti del Commissariato di Manduria, unitamente a quelli del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e al personale del Servizio Igiene e Sanità del Dipartimento di Prevenzione di Taranto (SISP) e del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione di Taranto (SIAN), hanno rilevato, all’interno dello stesso, gravi violazioni delle condizioni igienico-sanitarie, nonché gravi irregolarità nell’approvvigionamento idrico che avveniva presumibilmente attraverso un pozzo sorgivo.

È stata rilevata ancora la violazione della procedure di identificazione dei fornitori dei prodotti alimentari commercializzati. Per i motivi sopra elencati, l’attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari è stata sottoposta a sequestro preventivo mediante apposizione dei sigilli per il concreto pericolo che la libera disponibilità dell’immobile potesse aggravare le conseguenze del reato.