La guardia di Finanza nei negozi: sequestrati 97mila articoli potenzialmente pericolosi

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto hanno eseguito presso alcuni negozi ubicati nei comuni di Pulsano e Fragagnano controlli a contrasto della vendita al pubblico di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

Grosso sequestro

Sequestrati 97mila prodotti, tra i quali accessori per abbigliamento privi di etichette, giocattoli sprovvisti della marcatura “CE” e articoli in plastica per uso alimentare le cui confezioni non erano munite delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”.

All’esito degli approfondimenti investigativi svolti dalle Fiamme Gialle, i titolari di 2 delle rivendite interessate dai controlli sono stati segnalati alla competente Autorità amministrativa.

Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto proseguono e sono ora finalizzate alla disarticolazione della catena logistica, organizzativa e strutturale della filiera, nonché al recupero a tassazione dei ricavi derivanti da tali condotte illecite.