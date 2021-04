Posta sulla fiction, licenziato. «Incredibile, ma farò ricorso»

Licenziato per un post condiviso su Facebook. Sembra incredibile, ma tant'è. «Quando mi è arrivata la raccomandata che mi annunciava il licenziamento, mi è crollato il mondo addosso, non ci potevo credere e non ho dormito per due notti di fila. Dopo 21 anni in fabbrica non meritavo questo trattamento. Io ho solo condiviso una immagine che mi avevano girato, come ne condivido cento al giorno. Dicono che ho offeso l'azienda ma non ho fatto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati