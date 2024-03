Addio alla nave Garibaldi, la portaerei storica lascia il posto a Trieste

La portaerei “Giuseppe Garibaldi” va in pensione. Rientrata a Taranto dopo una missione in Norvegia, l'incrociatore della Marina militare andrà in disarmo ad ottobre dopo 40 anni di servizio. Al suo posto nella squadra navale ci sarà la nave Trieste, unità anfibia multiruolo.

Il mito della Garibaldi

La nave è stata la prima portaerei, una portaerei leggera, della flotta militare italiana e l’ultima nave realizzata a Monfalcone, per elicotteri e aerei a decollo verticale. L'incrociatore portaeromobili prende il nome ovviamente dal generale del Risorgimento Giuseppe Garibaldi.

L'unità è stata la prima portaerei nella storia della Marina Militare ad entrare in servizio attivo dato che due unità portaerei, l'Aquila e lo Sparviero, furono approntate nel corso della seconda guerra mondiale ma non entrarono mai in servizio. La nave ha ricoperto il ruolo prestigioso di nave ammiraglia della Marina Militare dal 1987 al 2011, quando è passato alla nuova portaerei Cavour.