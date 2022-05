Paltrinieri nel mare di Taranto a tutela dell'ambiente

Un mito del nuoto in mare per difendere anche Taranto. Gregorio Paltrinieri è uno dei più grandi campioni nella storia del nuoto: 27 anni, emiliano di Carpi, è un fuoriclasse nello stile libero, detentore del record europeo in vasca lunga e in vasca corta degli 800 m stile libero. Ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 nei 1500. Ora vuole giocare la gara dell’ambeinte perché il nuoto, il mare, il fondo e la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati