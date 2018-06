Atroce vendetta su facebook invito hot a nome della suocera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è vendicata della suocera su facebook. Violando la bacheca della malcapitata e inondandola di messaggi e offerte a luci rosse. Con tanto di nome e numero di telefono della mamma del marito.Una rappresaglia atroce per la quale, però, è stata condannata a sette mesi di reclusione, con pena sospesa, e al risarcimento del danno, da liquidare in sede civile, ma con l’obbligo di pagare subito una provvisionale di tremila euro, oltre alle spese del giudizio.Sono sfociati in Tribunale, infatti, gli incredibili strascichi di uno dei più classici dissidi familiari all’italiana.Da un lato la suocera e dall’altro la nuora. Un binomio notoriamente esplosivo in cui la nuora, in questo caso, ha scelto una strada ben al di fuori della tradizione per colpire, in maniera a dir poco malvagia, la mamma del marito. Un tempo, infatti, ci si limitava ad insultarsi e magari a togliersi il saluto. Lei, invece, ha voluto strafare.Così, chissà come, si sarebbe procurata le credenziali facebook dell’odiata suocera, una tarantina di 58 anni, impossessandosi della bacheca della vittima. E si è sfogata senza remore infangando il nome povera donna.Sul profilo della 58enne sono apparse in rapida successione immagini a sfondo sessuale più che esplicite. Con annunci della stessa portata, in cui la titolare della bacheca si diceva disposta ad ogni tipo di prestazione pur di essere pagata.Per la suocera un vero e proprio tormento, visto che sul profilo la perfida mano ignota ha anche inserito il suo numero di cellulare. La vittima, peraltro, ha disperatamente cercato di cancellare il profilo, ma l’ignoto hacker le ha cambiato le credenziali, impedendole l’accesso per ripulire il profilo da quelle nefandezze. Che, anzi, sono andate avanti.