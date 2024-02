«Chi te l’ha detto?». «L’ho letto su Facebook». Per qualche anno - e in parte ancora oggi - il social network fondato esattamente vent’anni fa da Mark Zuckerberg è stato corollario di certezze, fonte di pettegolezzi e di informazione. Quel 4 febbraio 2004 quando l’allora ventenne Zuckerberg lanciò la piattaforma si rivolgeva ai soli studenti della sua università. È nato così, quasi per caso, uno strumento che ha cambiato la vita di tutti. Facebook è stato - e in parte lo resta ancora, seppur in alcuni aspetti soppiantato da Instagram, Twitter e TikTok - la piazza virtuale di ogni città. La grande occasione di tanti. Anche, in alcuni casi, uno strumento di disinformazione. In vent’anni il social network è cambiato, si è aggiornato, ha mutato anche la propria funzione: da strumento di dialogo tra giovani a piattaforma sulla quale oggi ci sono soprattutto over 35. Qualcuno dirà, maliziosamente, la casa virtuale dei boomer.

La rivoluzione



La parola chiave è “rivoluzione”. Perché il social per eccellenza ha rivoluzionato la comunicazione aziendale e quella politica. Ha avvicinato gli utenti, ma secondo qualcuno ha anche allontanato le persone nel mondo “reale”. Ha reso ancor più famosi artisti che già erano in rampa di lancia: i 3,5 milioni di followers di Emma Marrone ne sono un esempio. E ancora: il gran seguito di Giuliano Sangiorgi, di Alessandra Amoroso. In quanti, invece, sono partiti da qui per scrivere la propria storia. Il caso scuola di Inchiostro di Puglia, la pagina Facebook diventata un marchio - con tanto di oggettistica varia in vendita e citazioni divenute ormai famose in tutta Italia -, è solo uno dei tanti esempi. È servita a far sentire meno soli tanti emigrati al Nord. Del resto i primi iscritti spesso cercavano vecchi compagni di scuola o commilitoni.

I personaggi