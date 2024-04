Andrea Delogu, messaggio d'amore per Lecce: «Bellezza disarmante»

«La “Signora del Barocco” (no, non lo dico io, proprio la chiamano così) è di una bellezza disarmante, con il suo tripudio di arte e di edifici storici e religiosi!». Andrea Delogu, ieri, come parola del giorno ha usato "Lecce". È una piccola rubrica sui social, che la conduttrice televisiva, scrittrice e attrice tiene su Facebook. Una parola - in alcuni casi una città - e una breve descrizione.

«Il suo nome, in epoca romana, era “Lupiae”, la città dei lupi. Forse a quel tempo la campagna salentina era da loro popolata? Chi può dirlo!», racconta. In estate Delogu era stata in Salento, per un appuntamento letterario, a Galatone. E magari ci tornerà.