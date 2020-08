Non solo passeggeri, ma anche eroina: arrestato un tassista

Ultimo aggiornamento: 12:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non trasportava solo clienti da una destinazione all'altra ma anche eroina. I carabinieri hanno così arrestato, nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un tassista 35enne incensurato. I militari, sospettando che l'uomo utilizzasse la propria attività di tassista per trasportare e spacciare stupefacente, a seguito di un prolungato servizio di osservazione e pedinamento hanno sottoposto il tassista un controllo sulla statale 106, all'altezza di Massafra Il 35enne, a seguito di un’accurata perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di un chilo di eroina suddiviso in due panetti, che aveva occultato all’interno del bagagliaio del proprio taxi. Lo stupefacente sequestrato sul mercato avrebbe fruttato circa 20.000 euro. Il 35enne è stato arrestato e portato in carcere.