Morto un uomo di 74 anni a Taranto: malore fatale mentre era alla guida dell'auto

Era alla guida della sua auto ed è stato colpito da un malore improvviso. A quel punto, avrebbe tentato anche di fermare il mezzo e di uscire per chiedere soccorso ma si è accasciato improvvisamente al suolo.

E a nulla sono serviti i soccorsi immediati del 118 chiamati dai passanti. Una scena drammatica che si è verificata questa mattina a Taranto, in via Japigia, in pieno bordo. Il 74enne è deceduto.

Cosa è successo

Un uomo di 74 anni è morto intorno alle 10 di stamattina. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso. Inoltre, per consentire tutte le operazioni del caso alle forze dell'ordine, la Polizia Locale ha chiuso al traffico il tratto di strada poi, però, riaperto al termine dei rilievi.