Cadavere di un 52enne scoperto tra le sterpaglie: è giallo

Giallo nelle campagne di Mesagne: un 52enne è stato trovato morto in serata all'interno di un terreno in contrada Torretta. Il corpo privo di vita è stato scoperto tra le sterpaglie alle quali poco prima pare avesse iniziato a dare fuoco. Sul posto, insieme agli operatori del Servizio 118, sono accorsi anche gli agenti del Commissariato di Mesagne. L'uomo (B.A. le sue inziali), viveva con la madre e si prendeva cura di questo pezzo di terra. In mattinata, approfittando del giornata mite, aveva deciso per andare a bruciare l'erba secca ma non avrebbe fatto ritorno.

L'allarme

Così la madre preoccupato e temendo il peggio, ha contatto telefonicamente le forze dell'ordine, che poco dopo hanno attivato le ricerche, con l'ausilio dei vigili del fuoco e del personale della polizia locale. Giunti sul posto gli agenti hanno rinvenuto poco adiacente il terreno la sua Fiat seicento di colore scuro. Sino alla scoperta del cadavere. A quel punto sono intervenuti anche gli operatori del Servizio 118. Ma il 52enne era già deceduto. L'ipotesi è che possa essere stato colto da malore, accasciandosi sul terreno, per poi inalare il fumo dell'erba bruciata. Sul posto è giunto in serata anche il medico legale, per appurare con certezza le cause del decesso e verificare eventuali segni di violenza sul corpo.