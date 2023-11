Festival della cultura paralimpica, Mattarella a Taranto il 14 novembre

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Taranto il prossimo 14 novembre in occasione della quarta edizione del Festival della cultura Paralimpica in programma proprio nel capoluogo jonico.

La manifestazione, promossa dal Comitato Italiano Paralimpico sarà presentata questa mattina con una conferenza stampa in programma a Palazzo di Città. L'appuntamento si svilupperà in tre giornate a partire da quella inaugurale in cui è annunciata la presenza del Capo dello Stato. L'evento si svolgerà nell'Arsenale Militare Marittimo e in altri luoghi della città e ha l'obiettivo di promuovere una diversa percezione della disabilità, nonché i valori del movimento paralimpico, attraverso le testimonianze delle atlete e degli atleti e il contributo di personalità del mondo delle istituzioni, della cultura, del giornalismo e dello spettacolo.

La presentazione dell'evento

Alla presentazione parteciperanno il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, il presidente del Cip Puglia Giuseppe Pinto, l'assessore comunale allo sport Giovanni Azzaro, l'ammiraglio di divisione Flavio Biaggi, comandante del Comando Interregionale Marittimo Sud, e l'ammiraglio ispettore Pasquale de Candia, direttore dell'Arsenale Militare Marittimo. In videocollegamento, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli.