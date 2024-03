Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, si è commosso intervistato dai giornalisti prima di salire sul palco: «È una giornata di festa perché stiamo festeggiando quello che la Puglia è diventata in questi venti anni. Noi teniamo a questa città, alcune volte un po' invidiata».

Le parole del governatore

APPROFONDIMENTI L'ANALISI Il caso Bari, il trasformismo e la scoperta (tardiva) del centrosinistra

LA MANIFESTAZIONE Manifestazione a Bari, Decaro: «Non ci facciamo ricattare da nessuno» Foto

«In questo momento è in difficoltà - ha aggiunto - e tutte le città della Puglia sono qui a dare una mano. Sono commosso per tutto questo perché i pullman da Lecce e da Taranto sono tantissimi, così come da Foggia. Questo vuol dire che qualcosa a queste persone l'abbiamo trasmessa».

Emiliano ha precisato che «chi sta cercando di rovinare un lavoro così lungo e difficile non sa quanto sia costato. Non mi è mai successo di stare così, ma ho il cuore leggero e ho la forza di fare il mio dovere come tutti i pugliesi, quindi andremo in fondo a questa storia, la chiariremo e continueremo il nostro cammino».