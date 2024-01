Bari si prepara ad accogliere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sarà in città lunedì mattina, il 29 gennaio, in occasione delle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario del Congresso di Bari dei Comitati di Liberazione Nazionale che si svolse il 28 e il 29 gennaio del 1944 nel Teatro Piccinni. Il presidente arriverà al teatro Piccinni per le 10 e la cerimonia, compresa di breve visita al Castello Svevo, terminerà intorno alle 11.30.

Il piano traffico



Per far sì che tutto possa svolgersi nel migliore dei modi, e garantire che l’evento avvenga in completa sicurezza, sono stati predisposti dei divieti nella zona interessata dall’evento, che hanno come conseguenza anche la necessità di modificare i percorsi dei bus di Amtab per la mattinata. Stando all’ordinanza emessa dalla polizia locale, sulla base della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutasi in prefettura lo scorso 23 gennaio, e delle risultanze delle riunioni tecniche che si sono tenute presso la Questura e i sopralluoghi effettuati, è stato previsto un divieto di fermata, per le giornate del 28 e 29 gennaio, a partire dalla mezzanotte del 28 gennaio fino alle 24 del 29 gennaio, su via Cairoli, tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II.

I divieti

Per la giornata dell’evento, ovvero per lunedì 29 gennaio, a partire dalla mezzanotte e fino alle 15, o comunque fino al termine delle esigenze, sarà in vigore il divieto di fermata in piazza della Libertà (lo spiazzo di fronte alla prefettura); corso Vittorio Emanuele II, tra via Andrea da Bari e via Marchese di Montrone; piazza Massari; via Piccinni, tra via Andrea da Bari e via Marchese di Montrone; piazza Federico II di Svevia; corso De Tullio tra piazzale monsignor Mincuzzi e corso Vittorio Veneto; piazzale monsignor Mincuzzi; via Tommaso Fiore; via Grandi e via Oreste. L’area di piazzale monsignor Mincuzzi, tra il castello Svevo e il lungomare, sarà riservata alla sosta dei partecipanti all’evento, muniti di formale invito, e alla stampa. Sempre il giorno della cerimonia, il 29 gennaio, ma dalle 6 del mattino alle 13, e comunque anche in questo caso fino al termine delle esigenze, ci sarà un divieto di transito su piazza della Libertà; corso Vittorio Emanuele II, tra via Andrea da Bari e via Marchese di Montrone; via Cairoli, tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II; piazza Massari e piazza Federico II di Svevia. Infine, sempre lunedì, ma dalle 9 alle 13 (o fino al termine delle esigenze) attenzione al divieto di transito in via Piccinni, tra via Andrea da Bari e via Marchese di Montrone.

I trasporti pubblici

Per quanto riguarda gli autobus di Amtab, nella mattinata del 29 gennaio, come sottolineano dall’azienda, dalle 6 alle 13, e comunque sino a cessate esigenze, potrebbero verificarsi alcuni ritardi per i bus delle linee che percorrono le vie limitrofe o interessate dalla cerimonia. Le variazioni di percorso, visionabili nel dettaglio sul sito dell’azienda municipalizzata del Comune di Bari, riguarderanno le linee 1, 2, 3, 6, 13, 14, 16, 19, 22, 27, 42, 50, 53 e 71, nonché le navette al servizio dei diversi park&ride cittadini.

Per quanto riguarda queste ultime, la Navetta A non raggiungerà il lungomare e piazza Massari, mentre la Navetta B effettuerà alcune fermate provvisorie, ubicate in via De Rossi 32, via De Rossi 114 e via Carulli di fronte al 94. Per il resto, sia le navette che i bus effettueranno tutte le fermate esistenti lungo le variazioni di percorso previste. «Al fine di limitare l’eventuale disagio agli utenti – sottolineano dall’azienda - l’Amtab ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione in oggetto. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli operatori del Numero Verde». Anche gli autobus che dovranno accompagnare i ragazzi che partecipano alla cerimonia all’interno del teatro potranno solamente transitare e sostare per farli scendere e poi allontanarsi dalla zona interessata dall’evento. Il centro sarà quindi completamente "blindato" per garantire che non ci siano problemi e che il presidente possa partecipare in tranquillità e in sicurezza alla celebrazione.

