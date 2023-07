Scontro sulla via del mare: sei feriti in due incidenti stradali

Una domenica mattina da bollino rosso sulle strade di Massafra. Due incidenti stradali con sei feriti si sono registrati in prima mattinata, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro. Questo il bilancio di una domenica d’estate con la gente alla ricerca di uno spazio per il refrigerio lungo la costa.

Il primo incidente



Nel traffico intenso che caratterizza, ormai da tempo, la strada Statale Appia, intorno alle 8 si è verificato il primo sinistro. L’impatto tra i mezzi (una Grande Punto e una Citroen) si è verificato all’altezza della stazione di servizio Q8 , a poca distanza dall’ingresso dell’autostrada, ed è stato davvero violento . Dopo lo scontro l a Citroen si è ribaltata ed è finita a bordo carreggiata.



Quattro i feriti, fortunatamente nessuno con conseguenze gravi . Prezioso l’intervento degli operatori del 118, che hanno dovuto faticare non poco per assistere in modo celere ed appropriato le persone coinvolte.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per gli accertamenti del caso, raccogliendo elementi utili per far luce sul sinistro. La Polizia Locale di Massafra, invece, si è occupata della viabilità.

Il secondo incidente



A distanza di pochi minuti e di qualche chilometro , lungo la provinciale 35 che collega Massafra alla Statale 106, è avvenuto il secondo incidente della mattinata. Si è trattato di un tamponamento con il coinvolgimento di due veicoli. Due i feriti in questo caso, soccorsi provvidenzialmente dal personale del 118. I carabinieri della compagnia di Massafra hanno effettuato i rilievi, cercando di ricostruire la dinamica. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Massafra per regolare al meglio la circolazione stradale.

Il problema della viabilità lungo le strade statali e provinciali che attraversano Massafra, da tempo sono all’attenzione dell’opinione pubblica. Negli ultimi tempi (giusto per citare i più recenti , Domenico Santoro, Antonio Miola e Teresa Errico) diversi consiglieri comunali hanno invocato interventi urgenti per snellire il traffico sulla strada Statale 100, all’altezza dell’innesto con la Statale 7 Appia, che attraversa il territorio Massafra. Su questo tratto stradale ogni giorno, specie in estate, si registrano ritardi e intoppi con notevoli disagi alla circolazione su un tratto stradale sempre trafficato e quotidianamente percorso da mezzi pesanti, pendolari e, con la bella stagione, anche da turisti. Automobilisti costretti ad affrontare quotidianamente code chilometriche tra l’irritazione generale e qualche manovra spericolata alla ricerca di “altre via di fuga” per poter raggiungere in tempi ragionevoli la propria destinazione.