Lecce, grave incidente sulla via del mare: in due in ospedale

Grave incidente stradale sulla via adriatica per il mare. L'impatto tra due auto è avvenuto poco dopo le 13.30 all'altezza di Borgo Piave, a pochi metri per l'ingresso per Frigole. Ad assistere allo scontro diversi automobili in trasito che hanno allertato la centrale operativa del 118 e i vigili del fuoco.

Il trasferimento in ospedale

In breve sul luogo del sinistro sono intervenuti i caschi rossi e i sanitari con due ambulanze. Due i feriti che hanno destato più preoccupazione, per aver rimediato un presunto trauma toracico, e per cui si è reso necessario il trasferimento in ospedale a Lecce. I due feriti non sono in pericolo di vita.