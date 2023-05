Droga, hashish nel mobiletto di casa pronto per lo spaccio: arrestato 27enne

Aveva nascosto i panetti di hashish in un mobile di casa. E lo stesso stupefacente era già pronto a essere venduto sulla piazza di spaccio ma è stato beccato dai carabinieri che hanno scoperto il tutto.

Continuano i servizi preventivi e repressivi dei carabinieri della Compagnia di Castellaneta finalizzati a contrastare, nello specifico, la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio jonico. A Marina di Ginosa (Taranto) i Carabinieri della locale Stazione, hanno arrestato un 27enne del posto, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le perquisizioni

L’arresto scaturisce da una perquisizione domiciliare che i militari hanno effettuato presso il domicilio del giovane, durante la quale hanno rinvenuto ben occultati in un mobile 3 panetti di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo “hashish”, del peso complessivo di circa 250 grammi nonché oggetti solitamente utilizzati per il taglio e il confezionamento in dosi dello stupefacente che sarebbe stato destinato allo spaccio al dettaglio e la somma di circa 1.000 euro in banconote di vario taglio, presumibilmente provento dell’illecita attività.

La sostanza stupefacente è stata consegnata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto per le conseguenti analisi, invece il denaro, oggetto di sequestro, è stato versato su un libretto postale infruttifero intestato al Fondo Unico di Giustizia.