Litiga con i medici e non va più a fare la dialisi: lo convince la polizia. Cosa è successo

Aveva deciso di non sottoporsi alla dialisi per alcune incomprensioni con il personale medico. Ma è stato convinto dalla Polizia che è riuscita a farlo ragionare e a convincerlo sulla priorità per la propria salute. Gli agenti della Sezione Volante, impegnati nei loro consueti servizi di controllo del territorio, sono stati allertati dai sanitari del Centro Dialisi dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto perché uno dei loro pazienti non si era presentato alla programmata seduta di dialisi, con il serio e fondato pericolo per la sua salute.

Cosa è successo

I poliziotti hanno raggiunto così il domicilio del paziente dializzato il quale, nonostante l’insistenza di alcuni parenti, era fermamente deciso a non recarsi in ospedale a causa – a suo dire – di pregresse incomprensioni con il personale medico.

Il paziente, convinto dagli agenti della Squadra Volante, ha deciso, accompagnato dai familiari, di recarsi presso il Centro Dialisi e, dopo un colloquio con i sanitari, si è sottoposto finalmente alla terapia prevista. I poliziotti, hanno aver ripreso la loro normale attività di controllo del territorio per poi fare una sorpresa al loro “assistito”, facendogli visita nel reparto ed assicurandosi che il tutto si fosse risolto per il meglio.