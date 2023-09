Indagini sull'incendio allo stadio Iacovone: altri 3 Daspo agli ultras del Foggia

Il questore di Taranto Massimo Gambino ha emesso un provvedimento di Daspo nei confronti di 3 ultras del Foggia che si sarebbero resi responsabili del lancio in campo di due petardi di grosse dimensioni e di un fumogeno, mettendo in serio pericolo le persone presenti sul terreno di gioco durante il derby Taranto-Foggia del 3 settembre scorso.

Le indagini

Le indagini della polizia riguardano l'incendio divampato al termine della gara all'interno dello stadio Iacovone di Taranto sotto la curva sud dove erano sistemati i tifosi ospiti.

Per un 42enne già in passato destinatario di un analogo provvedimento, la misura del divieto di accedere alle manifestazioni sportive è stata stabilita in sei anni, mentre per gli altri due tifosi il provvedimento è per tre anni. Per i disordini provocati durante la partita del 3 settembre scorso altri tre Daspo erano stati emessi il 12 settembre scorso dal questore di Taranto