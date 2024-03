Rissa dopo Gallipoli-Nardò: scattano altri dieci Daspo

Dieci nuovi Daspo, suddivisi equamente tra le tifoserie del Nardò e del Gallipoli e 5 fogli di via obbligatori da 18 mesi fino a tre anni: sono le ulteriori conseguenze per i tifosi che, lo scorso 18 febbraio, avevano dato vita a tafferugli fuori dallo stadio, dopo il derby Gallipoli-Nardò.

Le denunce per rissa

Già nell'immediatezza del match c'erano state dieci denunce per i reati di rissa aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi della normativa in tema di manifestazioni sportive.

Ora sono scattati i 10 Daspo per 5 tifosi del Gallipoli e 5 tifosi del Nardò, ai quali è stato fatto divieto anche di ritorno nel Comune di Gallipoli per un periodo di tempo che va dai 18 mesi ai tre anni, per l’ipotesi più grave dell’arrestato.

Per due tifosi l'obbligo di firma

Per due ultras, uno del Gallipoli e uno del Nardò, i provvedimenti di Daspo, di cui uno con scadenza fra 6 anni ed uno con scadenza fra 5 anni, sono stati aggravati anche dall’obbligo di firma, in quanto ultras già precedentemente daspati, uno anche quando all’epoca dei fatti era ancora minorenne.

L’attività investigativa dei Commissariati di Nardò e Gallipoli e l’attività istruttoria della Divisione Anticrimine hanno fatto in modo di chiudere le indagini sui momenti di violenza, verificatisi all’esterno dello stadio di Gallipoli.