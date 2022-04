Incidente a Taranto: fuori strada con la moto, muore a 47 anni

Ha perso il controllo della sua moto ed è finito fuori strada. Ed è deceduto sul colpo. La tragedia è avvenuta ieri sera in contrada Sterpine, tra Castellaneta e Marina di Castellaneta, in provincia di Taranto. La vittima, Eugenio Mastroviti, 47enne di Santeramo in Colle, in provincia di Bari, era in sella alla sua moto quando per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare.

APPROFONDIMENTI BRINDISI Incidente tra due auto sulla statale Salentina: ci sono feriti,... LECCE Salento, con l'auto contro il muro di un'abitazione: muore... L'INCIDENTE Incidente mortale sulla Casarano-Ruffano: vittima un uomo alla guida... SALENTO Incidente in moto all'alba: morto un 30enne

Lo schianto

Il drammatico incidente stradale si è verificato nella serata di lunedì sera, lungo la strada che taglia in due la contrada dell'agro di Castellaneta. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castellaneta e una ambulanza del 118.

I soccorsi

L'allarme è scattato poco prima delle 21 del 25 aprile. Nel giro di pochi minuti sul posto della tragedia sono arrivate le ambulanze del 118 e i carabinieri. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte dello sfortunato motociclista. I militari hanno effettuato i rilievi per ricostruire con puntualità la dinamica dell'incidente.