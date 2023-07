​Incidente mortale al porto: operaio 31enne perde la vita schiacciato da un'ecoballa

Incidente mortale oggi pomeriggio nel porto di Taranto, al quarto sporgente. Un dipendente dell’impresa Ecologica, Antonio Bellanova, di 31 anni, è rimasto schiacciato da un’ecoballa (rifiuti) all’interno della stiva di una nave mentre era al lavoro. Sul posto è intervenuto il 118 ma per l'operaio non c'era più nulla da fare.

I dettagli

“Sono in corso tutti gli accertamenti, sul posto ci sono le forze di polizia, ci siamo noi della Capitaneria, ci sono i Carabinieri, lo Spesal dell’Asl e l’Autorità portuale. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, tutto è ancora in fase di valutazione e di ricostruzione, anche perché si tratta di un qualcosa che è avvenuto nel giro dell’ultima ora. L’incidente è avvenuto su una banchina commerciale del porto, il quarto sporgente”: così il comandante della Capitaneria di porto di Taranto, Rosario Meo. Il sostituto procuratore della Repubblica che sta coordinando le indagini è Antonio Natale.