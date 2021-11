Viale Virgilio cambia per fare spazio alla pista ciclabile. Ma i posti auto diminuiscono

Con la prosecuzione dei lavori di realizzazione della pista ciclabile su viale Virgilio, cambierà in alcuni tratti la modulazione dei parcheggi, come sta avvenendo in prossimità del liceo Aristosseno e nell’isolato successivo, dove sono passati da spina di pesce a cassonetto, paralleli al marciapiede.

La novità

La modifica, che consentirà di ampliare lo spazio della sede stradale, permettendo al traffico di scorrere in maniera più...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati