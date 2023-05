Mobilità sostenibile, traffico e qualità dell'aria: la classifica delle grandi città italiane. Una pugliese tra le ultime

Fra le città metropolitane italiane, Milano è quella più vicina all'obiettivo europeo di mobilità sostenibile al 2030, seguita nell'ordine da Firenze, Venezia, Bologna e Roma. La città più lontana dall'obiettivo è Catania, preceduta da Reggio Calabria, Palermo e Bari, dove il deficit è del 71%. Lo sostiene il rapporto "MobilitAria 2023", realizzato da Kyoto Club e dal Cnr.

Il rapporto

Lo studio analizza i dati della mobilità e della qualità dell'aria al 2022 nelle 14 città metropolitane italiane.

Milano risulta la città più vicina agli obiettivi, con un deficit del 32%. Seguono Firenze (47%), Venezia (51%), Bologna (52%), Roma (53%), Torino (54%), Napoli (56%), Cagliari (66%), Genova (69%), Messina (69%), Bari (71%), Palermo (73%), Reggio Calabria (75%), Catania (76%). La mobilità sostenibile è definita da cinque indicatori: trasporto pubblico potenziato e non inquinante, mobilità attiva, mobilità condivisa, tasso di motorizzazione e ripartizione modale. Tra gli obiettivi Ue al 2030, ci sono dimezzare i veicoli in circolazione per ogni città, far crescere ed elettrificare il trasporto pubblico, aumentare la mobilità ciclabile e pedonale, riequilibrare la ripartizione modale verso i sistemi sostenibili.