In fiamme un carico di fieno, traffico interrotto sulla Statale 100

Ultimo aggiornamento: 19:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanta paura ma per fortuna nessuna vittima sulla strada statale 100 nei pressi dello svincolo per San Basilio in agro di Mottola , nel Tarantino. Fiamme sono divampate dal rimorchio di un autoarticolato che trasportava un grosso carico di balle di fieno. Il mezzo era in transito proprio sulla 100, all'altezza di masseria Cassiere.Il conducente, accortosi di quanto stava accadendo, ha staccato il rimorchio dalla motrice. Quintali di foraggio sono andati in fumo. Alcune balle sono rovinosamente finite per strada danneggiando l'asfalto. Nessun problema per l'autista del mezzo la cui lucidità, unita alla prontezza d'intervento dei soccorsi, ha evitato il peggio. Solo tanto fumo e fiamme domate non senza difficoltà, dopo oltre due ore, dai mezzi dei Vigili del Fuoco di Castellaneta e rallentamenti per il traffico, deviato su un percorso alternativo in entrambe le direzioni.La strada statale 100, infatti, è stata chiusa al traffico per il tratto dal chilometro 52,600 alkchilometro 54,500 e il traffico è stato deviato in direzione Taranto sulla strada provinciale 23 al chilometro 52,600 per lo svincolo per Castellaneta, mentre in direzione Bari, deviazione sulla strada provinciale 26 al chilometro 54,500, svincolo per Palagianello. Sul posto è intervenuto il personale Anas unitamente alle unità dell'istituto Blu Vigilanza di Mottola, a Carabinieri e Polizia locale per la gestione della viabilità e per riportare alla normalità la circolazione stradale su quella che è una delle arterie più trafficate del territorio regionale.