Nuovo incidente in Ilva, per fortuna senza conseguenze per i lavoratori. Questa mattina, durante la fase di messa in sicurezza di una tubazione del gas nell’ambito di interventi di manutenzione in Area Cokeria, vi è stata una fuoriuscita di gas. L'azienda fa sapere che "è scattato subito il piano di emergenza e con l’ausilio dei Vigili del Fuoco aziendali la zona interessata è stata delimitata ed evacuata. La tubazione è stata messa in sicurezza e l’emergenza è terminata. Nessun dipendente è stato interessato dall’evento. L’area era appena entrata in una fase di manutenzione dalla durata di 48 ore e l’evento avvenuto non dovrebbe causare un ulteriore prolungamento di tali interventi".