Giallo nel Milanese: pugliese ucciso a colpi di pistola in un garage

Ucciso a colpi di pistola e ritrovato cadavere all'interno della sua auto, al piano interrato di un condominio a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano , in via don Milani. Sulla tragica fine di Donato C, 63 anni, di Taranto , ma da anni residente in Lombardia, indagano ora i carabinieri.Secondo i primi rilievi del medico legale l'uomo sarebbe stato ucciso con almeno 10 colpi di pistola esplosi a distanza ravvicinata e, da una prima ricostruzione, il delitto sarebbe avvenuto poco prima delle 19 di ieri. Ancora da chiarire la dinamica e il movente.A dare l'allarme, i residenti del condominio che hanno ritrovato il corpo della vittima. L'omicidio è avvenuto in un luogo privo di telecamere di videosorveglianza, fatto che induce gli investigatori a ritenere che il killer lo abbia scelto di proposito. Il corpo del 63enne sarà sottoposto ad autopsia nei prossimi giorni.