Quattro gattini buttati tra i rifiuti salviati dal fiuto di un pitbull

Il mutuo soccorso tra animali ha dato lezione alla specie umana ieri a Manduria dove l’insistenza di un grosso Pitbull al guinzaglio, ha permesso di salvare quattro gattini destinati a morte sicura. L’episodio, raccontato dalla signora che si è poi presa cura dei felini miracolati, è accaduto ieri mattina alle spalle dell’ipermercato Md nel quartiere Sant’Antonio della città Messapica. Un giovane manduriano che stava percorrendo una stradina di campagna portando il proprio cane al guinzaglio, è stato costretto a fermarsi davanti ad un cumulo di rifiuti ammassati sul bordo strada perché il suo Pitbull si era inchiodato ringhiando e puntando una zona precisa di quella piccola discarica a cielo aperto. Il padrone del cane che in un primo momento ha cercato di proseguire il giro, ha assecondato il cane che continuava ad abbaiare sempre più man mano che si avvicinava ad un cumulo di detriti e altra spazzatura coperta dall’erba alta. Tenendo sempre in tiro il grosso animale, il giovane ha notato che puntava il muso, annusando, una busta di plastica annodata che si muoveva. Il caso ha voluto che proprio in quel momento passasse una animalista manduriana che si recava al supermercato e, notando la scena, si è avvicinata alla busta che aveva suscitato l’interesse del cane. Era proprio quello che lei e il padrone del Pitbull temevano: quattro gattini di pochi giorni di vita che annaspavano per la fame d’aria. Ancora pochi minuti di ritardo e per quelle creature non ci sarebbe stata speranza, sarebbero morti asfissiati. La donna, colpita da quella tenerezza e inorridita per la fine terribile che qualcuno aveva riservato ai quattro gattini, non ha esitato un attimo a prendere quei batuffoli colorati e tremanti portandoseli a casa. La signora ha lanciato un appello sui social in cerca di una mamma gatta disposta ad allattare i neonati sino allo svezzamento.