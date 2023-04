Luce verde per l’investimento di Ferretti che sullo yard ex Belleli nel porto di Taranto costruirà uno stabilimento per la produzione di scafi per gli yacht. L’occupazione attesa è di 200 diretti. L’investimento mobilita 201 milioni tra risorse pubbliche e private.

La conferenza dei servizi

Il semaforo verde lo ha acceso ieri pomeriggio la conferenza dei servizi “decisoria” convocata dal ministero dell’Ambiente con tutte le amministrazioni interessate: dai ministeri alla Regione, dall’Autorità portuale del Mar Ionio al Comune di Taranto. C’era attesa per questo momento, che avrebbe anche potuto essere non definitivo. Nel senso che la conferenza avrebbe potuto chiedere ulteriori approfondimenti. Invece la partita, per quanto attiene a questa prima fase dell’iter tecnico-burocratico, si chiude qui.

Del progetto Ferretti si è cominciato a parlare nel 2019. Era una delle iniziative del “Cantiere Taranto” del Governo Conte II, col senatore Mario Turco sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Tuttavia solo da ieri il progetto è stato messo sui binari di partenza. «La conferenza dei servizi ha dato l’ok al progetto con delle prescrizioni di Ispra e Arpa Puglia - dichiara a Quotidiano Sergio Prete, presidente dell’Autorità portuale del Mar Ionio -. Sono prescrizioni ambientali che verranno ora inserite nel decreto finale che emetterà il ministero e di cui si dovrà tenere conto nell’esecuzione dei lavori». Prete spiega che «la quota finanziaria pubblica è pari a circa 140 milioni e mette insieme ministero delle Infrastrutture, Regione e Autorità portuale. Sarà completato l’intervento di messa in sicurezza e bonifica dell’area e si provvederà, inoltre, all’infrastrutturazione primaria e alla riqualificazione della banchina dello yard. Nel giro di un mese contiamo che Sogesid, la società pubblica che coordinerà l’intervento, possa lanciare il bando per l’appalto dei lavori. Ferretti, invece, procederà per conto proprio trattandosi di un privato, ma in ogni caso dovrà comunque attendere per la costruzione dello stabilimento che almeno una parte dell’area sia completata».

Le dichiarazioni

«Oggi, con il parere della conferenza di servizi decisoria, si compie un passo fondamentale per la realizzazione del polo produttivo di cantieristica navale da diporto, settore nel quale la Regione Puglia sta investendo molto» ha detto Michele Emiliano, presidente della Regione. «Questo è il risultato di un grande lavoro di squadra, anche perché l’intervento vede pubblico e privato collaborare insieme per la bonifica e la messa in sicurezza permanente del sito e la realizzazione del nuovo insediamento per la produzione di componenti semilavorati per barche di lusso».

Il progetto Ferretti, spiega la Regione, «promuove il riutilizzo dell’area in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale e mira a preservare le matrici ambientali non contaminate, con particolare riferimento a suolo, sottosuolo, acque sotterranee, aria e area marina prospicente allo stabilimento produttivo». La prima parte del progetto, si aggiunge, comprende gli interventi di messa in sicurezza permanente del sito ex yard Belleli. La seconda parte, invece, riguarda la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere connesse alla realizzazione di un insediamento produttivo da parte di Ferretti spa.

La Sogesid (società in house dei ministeri Ambiente Infrastrutture) è progettista del secondo lotto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda nell’area ex yard Belleli. La società Ferretti è progettista dell’intervento di riconversione industriale e sviluppo economico. Le fonti finanziarie pubbliche destinate al progetto, riassume la Regione, prevedono 45.500.000 euro a valere sul Fondo Infrastrutture; 28.056.191 euro a valere sul Fondo della Regione Puglia, piano stralcio risorse FSC 2021- 2027; 14.222.448 euro finanziano il “Contratto di sviluppo per la industrializzazione dello ex yard Belleli” e 49.810.674 euro sono una anticipazione dell’Autorità portuale. L’obiettivo, si spiega, “è realizzare un polo produttivo di cantieristica navale per la costruzione di stampi, scafi, coperte e sovrastrutture in materiale composito al fine di ottimizzare prodotto e processo”.

Per il sindaco Rinaldo Melucci, «la positiva chiusura della conferenza di servizi ministeriale per l’insediamento del gruppo Ferretti, nell’area dello ex Yard Belleli, conferma la bontà della scelta che tutti noi abbiamo fatto diverso tempo fa: sostenere la diversificazione del tessuto economico cittadino, recuperandone le radici più profonde. Ora confidiamo che il progetto possa prendere corpo al più presto, consentendo alla cantieristica navale di qualità di tornare a produrre valore nelle nostre aree portuali e di offrirci un’altra importante opportunità di sviluppo. Come fatto fino a oggi le strutture tecniche del Comune saranno disponibili a fornire il supporto necessario alla Regione Puglia e all’Autorità portuale affinché in tempi ragionevoli si concluda questo importante intervento. Che è segnato da una articolata complessità per via della preliminare e indispensabile bonifica dell’area e per questo bisognoso di costanti attenzioni».