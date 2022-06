Ex Ilva, contratto prorogato ma è scontro tra Morselli e i sindacati

La fumata bianca per l’ex Ilva c’è stata, a Milano, poco prima delle 15 di ieri. Ora è ufficiale: per l’acquisto dell’azienda e per il passaggio dello Stato al 60 per cento nel capitale di Acciaierie d’Italia, bisognerà attendere altri due anni. Il termine ultimo per chiudere le operazioni è stato infatti posticipato dal 31 maggio 2022 al 31 maggio 2024. Due anni nei quali si riprenderà anche la partita del dissequestro degli impianti...

