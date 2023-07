Bimbo muore a due anni e mezzo: donati gli organi, ora regala la vita ad altre quattro persone

È morto a due anni e mezzo per una tragica fatalità, legata a una patologia pregressa. E i genitori hanno deciso di donare gli organi. Era il figlio di una coppia di Taranto. E le procedure prodomiche. Sono state attivate tutte le procedure prodromiche al prelievo di organi e l’equipe medico-sanitaria tarantina ha avviato il programma con i colleghi di Bologna e Bergamo. Gli interventi di prelievo sono terminati nella notte, eseguiti congiuntamente con gli specialisti degli ospedali interessati. Il cuore del piccolo tarantino è andato a Bologna; mentre pancreas, fegato e intestino a Bergamo.

Il prelievo

Il dottor Vito Gregorio Colacicco, direttore generale di Asl Taranto, «esprime il più sincero ringraziamento ai giovani genitori del bambino per l’atto amorevole, la cui decisione è stata presa pur nel momento di dolore e sofferenza per la prematura scomparsa dell’unico figlio. Un gesto esemplare quello della donazione - sottolinea il direttore Colacicco - che consentirà ad altre persone, in attesa di trapianto, una speranza di vita è un futuro. Le complesse e articolate operazioni sanitarie hanno coinvolto molti specialisti dell’Asl di Taranto. Anche per questo, un plauso alla loro professionalità e abnegazione mostrata in momenti difficili e articolati. Esprimo a nome della direzione tutta - prosegue il direttore generale - vicinanza e cordoglio alla famiglia per l’improvvisa perdita del piccolo figlio, consapevole del profondo dolore che vivono in questo momento».